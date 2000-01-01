قالت وزارة الدفاع الروسية إن 27 ضابطا، بينهم لواء، ضمن قتلى سقوط طائرة النقل العسكرية الروسية "أن-26" في سوريا، أمس الثلاثاء.

وأضافت، في بيان، أن من بين القتلى أيضا "ضباط صف وعسكريين. بينما لم يكن على متن الطائرة أي مدنيين"، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وشددت الوزارة على أن "رئيس الطاقم كان طيارًا من الدرجة الأولى، وحالة الطقس كانت سهلة".

وكانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق مصرع 39 عسكريا كانوا على متن الطائرة، هم 33 راكبا والبقية أعضاء الطاقم، وجميعهم من القوات المسلحة الروسية.