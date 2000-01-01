دعت وزارة الخارجية التركية، حكومة سريلانكا إلى اتخاذ إجراءات لضمان السلم الأهلي بعد أحداث العنف الأخيرة التي استهدفت المسلمين.

وأعربت الوزارة في بيان لها، عن قلقها جراء أعمال العنف الأخيرة في مختلف مناطق سريلانكا، واستهداف مبانٍ تعود ملكيتها للمسلمين.

وقالت، إنها واثقة من أن سريلانكا ستتخذ إجراءات، لضمان السلم الأهلي، واستمرار أجواء العيش المشترك بين مختلف الطوائف الدينية والعرقية في البلاد.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اتساع أعمال العنف في منطقة "كندي" الجبلية وسط سيريلانكا ودعت جميع الأطراف المعنية إلى الحوار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك في مؤتمر صحفي: "نرحب بالتزام الحكومة بمعالجة التوترات وتحقيق المصالحة ونحث جميع السريلانكيين على حل خلافاتهم من خلال الحوار".