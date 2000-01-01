اعتدى نائب في البرلمان اليوناني ينتمي إلى اليمين المتطرف بعبارات عنصرية على النائب المسلم من أصل تركي مصطفى مصطفى، عن حزب "سيريزا" الحاكم.

الاعتداء اللفظي جاء خلال كلمة لوزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، أمس الثلاثاء، في جلسة بالبرلمان حول العلاقات مع تركيا والمسألة القبرصية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وخلال كلمة كوتزياس، قاطع النائب اليميني المتطرف إلياس كاسيدياريس، وزير الخارجية ودعا إلى طرد النائب من أصل تركي إلى خارج قاعة البرلمان.

وقال كاسيدياريس: "لا يمكننا السماح للنائب التركي بالتواجد بيننا.. الجاسوس التركي إلى الخارج".

وانتقد العديد من النواب تصريحات النائب كاسيدياريس، عن حزب "الفجر الذهبي".

وعقب ارتفاع حدة النقاشات توجه عناصر أمن إلى مدخل القاعة، قبل أن يستأنف الاجتماع من جديد بعد فترة انقطاع قصيرة.