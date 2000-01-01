أثار رفع أذان الصلاة عبر مكبرات صوت من فوق مأذنة مسجد في مدينة فاكسيو جنوبي السويد جدلا.

ونشرت الإذاعة السويدية، تقريرًا قالت فيه إن "شرطة المدينة تلقت بلاغًا (من جهة لم يتم الكشف عنها) يفيد بأن الأذان يبث من المئذنة منذ أعوام دون تصريح".

وأوضحت أن "المركز الإسلامي المحلي المسؤول عن المسجد سبق أن حصل، عام 2014، على تصريح ببث الأذان صالح لمدة عام واحد فقط، لكنه ظل يبثه بين عامي 2015 و2017 دون الحصول على تصريح جديد".

وأضافت أن البلاغ يتعلق بـ"انتهاك قانون النظام العام.. المسجد كان يبث الأذان لسنوات دون تصريح، ما تسبب في إزعاج السكان في محيطه".

ويبلغ عدد سكان فاكسيو، في مقاطعة كرونوبيرغ، نحو نحو 66 ألف شخص، بينهم "مسيحيون" ومسلمون.

من جانبه، قال أولا سيفرينسون، من شرطة "فاكسيو": "نأخذ المسألة على محمل الجد لتفادي حدوث تداعيات، وإذا لم يتم حل القضية عبر النيابة العامة، فسيتم توقيع غرامة على المركز الإسلامي في المدينة".

وتأسس هذا المركز قبل أكثر من 3 عقود، ويعد أقدم المؤسسات الإسلامية في المنطقة.