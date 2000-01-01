حجبت حكومة سريلانكا، اليوم الأربعاء، شبكات التواصل الاجتماعي في أنحاء المقاطعة الوسطى، سعياً منها لوقف أعمال العنف التي تستهدف الأقلية المسلمة في البلاد.

ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول في شركة انترنت، أن شبكات التواصل الاجتماعي، بما فيها "فيسبوك"، و"انستغرام"، و"فايبر"، و"واتس أب"، تم حجبها في المقاطعة الوسطى بالجزيرة التي تشهد أعمال عنف من قبل بوذيين ضد الأقلية المسلمة.

وأضاف المصدر أن حجب مواقع التواصل الاجتماعي طال أيضًا مناطق أخرى خارج المقاطعة.

يأتي ذلك في ظل تواصل أعمال شغب وعنف استهدفت مسلمين في مدينة "كاندي" عاصمة المقاطعة، حيث قام متطرفون بوذيون بمهاجمة مساجد ومحال تجارية لمسلمين، في بلدتين على الأقل.

وبدأت أعمال شغب وحرق متعمد للمساجد أمس الأول الاثنين، بعد مزاعم عن مقتل شاب بوذي، على يد مجموعة من المسلمين.

كما انتشل أمس جثة شاب مسلم (24 عامًا) من تحت أنقاض منزل محروق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام متنوعة.

وتشكل "السنهالية" ذات الغالبية البوذية نحو 75% من سكان سريلانكا (21 مليوناً)، فيما يشكّل المسلمون أقلّ من 10%.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس سريلانكا ميثريبالا سيريسينا، حالة الطوارئ لعشرة أيام، لمنع انتقال العنف الطائفي إلى مناطق أخرى من البلاد.