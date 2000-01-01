قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "هيثر ناويرت": إن روسيا تستخدم سوريا لـ تجربة" طائراتها الحربية "سوخوي-57".

وذكرت ناويرت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء، أن روسيا نفذت 20 عملية قصف على دمشق والغوطة الشرقية في الأسبوع الأخير من فبراير الماضي.

وأضافت: "حاليًا تستخدم روسيا، سوريا لتجربة طائراتها الشبح سو-57".

وأشارت إلى وجود عمل كثير يتوجب على روسيا القيام به فيما يتعلق بإحلال السلام وأمن المدنيين والمساعدات الإنسانية في سوريا.

وأكدت أن مسار أستانة بخصوص سوريا "فشل".

واعترفت روسيا مؤهرا بأنه تم اختبار طائرات الجيل الخامس "سو - 57 " في سوريا بنجاح، حيث تم إرسال طائرتين سوخوي 57 إلى سوريا ونفذتا العديد من المهام لمدة يومين.