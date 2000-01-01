قضت محكمة الثورة في إيران، بسجن "غلام حسين كرباسجي" رئيس حزب "كاركزاران سازندك" (كوادر البناء) المعروف بقربه من الإصلاحيين، لمدة عام لإدانته بالإدلاء بتصريحات ضد النظام.

وجاء في بيان صادر عن الحزب نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن محكمة الثورة قضت اليوم الأربعاء بالسجن عامًا واحدًا على "كرباسجي".

والعام الماضي رفعت دعوى قضائية ضد "كرباسجي"، واتهم فيها بـ"الإساءة للجنود الإيرانيين الذين يقاتلون في سوريا" خلال تصريحات أدلى بها في محافظة أصفهان.

وفي مايو 2017، دعا غلام حسين كرباسجي ، أمين عام حزب "كوادر البناء"، من أكبر الأحزاب الإصلاحية الذي أسسه الرئيس الإيراني الأسبق الراحل أكبر هاشمي رفسنجاني، إلى خروج القوات الإيرانية من سوريا، قائلا إن "إيران بإمكانها التدخل من أجل السلام في سوريا ودول المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية وليس المشاركة في الحرب والقتل والقمع".

كما هاجم كرباسجي (عمدة طهران السابق) تبرير التدخل الإيراني العسكري وقتل المدنيين في سوريا تحت عناوين "الغيرة الدينية" والدفاع عن المقامات المقدسة"، على حد تعبيره.

وانتقد كرباسجي السياسة الإيرانية "الخاطئة" في سوريا، وقال في كلمته: إن "السلام في سوريا يحتاج إلى جهود دبلوماسية وليس الدخول في الحرب".

وأثارت تصريحات كرباسجي حفيظة المتشددين، حيث أعلن رئيس محاكم إصفهان عن رفع دعوى قضائية ضده، وذلك بعدما هاجمته وسائل إعلام الحرس الثوري والتيار المحافظ، كصحيفة "كيهان" التي تعبر عن مواقف المرشد الإيراني علي خامنئي.