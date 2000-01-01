أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، موافقة إسلام آباد على مقترح هندي لتبادل الأسرى المدنيين المحتجزين لدى الجانبين.

واقترحت الهند تبادلا للأسرى "لأسباب إنسانية" يشمل النساء وأصحاب الأمراض العقلية والمعاقين وكبار السن المحتجزين لدى كل من الجانبين.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف، في تصريحات له اليوم، عن أمله في أن تساعد مثل تلك المبادرات باكستان والهند على اتخاذ خطوات لنزع فتيل الوضع المتأزم بينهما.

وقال الوزير إن باكستان وافقت على مقترحات الهند، واقترحت بدورها، توسيع التبادلات لتشمل من هم أقل من 18 عاما وأكثر من 60 عاما.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد فيصل: إن "التبادلات ستكون أوسع بكثير من المحتجزين على خلفية النزاع بشأن كشمير، وتشمل جميع المحتجزين لدى أي من الجانبين في إطار الأسباب الإنسانية".

ولم ترد تفاصيل محددة عن أعداد المحتجزين لدى كل جانب.