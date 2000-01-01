قتل 45 مدنياً على الأقل، اليوم الأربعاء، معظمهم جراء غارات روسية استهدفت بلدات عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: إن "45 مدنياً بينهم أربعة أطفال قتلوا، الأربعاء، معظمهم جراء غارات روسية استهدفت بالتحديد بلدة حمورية" بعد حصيلة أولية أفادت بمقتل 18 مدنياً.

وقتل 800 مدني خلال أكثر من أسبوعين من حملة القصف العنيف التي تشنها قوات النظام السوري والمليشيات الموالية له على الغوطة الشرقية المحاصرة، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.