وجهت السلطات في ولاية "فلوريدا" الأمريكية أمس الأربعاء 17 تهمة بالقتل العمد من الدرجة الأولى ضد "نيكولاس كروز" المتهم بتنفيذه إطلاق نار بمدرسة ثانوية في الولاية مؤخرًا.

وشملت لائحة الاتهام الموجهة إلى "كروز" 17 تهمة أخرى بالشروع في القتل، بحسب "أسوشييتد برس".

وذكرت الوكالة أن إدانة كروز (19 عامًا) بالاتهامات الموجهة إليه قد تقوده إلى الإعدام.

وأعلن محامي المتهم أن موكله مستعد للإقرار بالذنب إذا قررت النيابة تخفيف العقوبة.

وسيكون حكم السجن مدى الحياة هو العقوبة المتوقعة في حال تخفيف الحكم بحسب المصدر نفسه.

وفي 14 فبراير/شباط الجاري اقتحم المتهم مدرسة "باركلاند" الثانوية بولاية فلوريدا المفصول منها سابقًا، وأطلق النار على عدد من الطلاب والمعلمين ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة آخرين.