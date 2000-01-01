ارتفعت تكاليف أداء العمرة على أهل مصر بشكل ملحوظ بعد زيادة الرسوم والضرائب من قبل الحكومة المصرية لمن أدى العمرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية .

الحكومة المصرية فرضت 10 آلاف جنيها (570 دولارا)، لمن كرر العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، بخلاف 2000 ريال سعودي (533 دولارا) كرسوم لمن أدى العمرة خلال عام مضى ويرغب في أداء أخرى العام الجاري.

تضاف هذه الزيادات إلى ارتفاع بنسبة 5 بالمائة على أسعار فنادق الأربع والخمس نجوم، و2.5 بالمائة على ما دون ذلك، إضافة إلى 5 بالمائة ضريبة القيمة المضافة قررتها سلطات المملكة منذ بداية العام الحالي.

باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرف السياحية سابقا يقول : إن المواطن هو من يدفع ثمن تكلفة أية ضرائب جديدة تفرض ، وتتحمل شركات السياحة جزءا من العبء كون أعداد المعتمرين تقل، بالتالي مداخيلها تقل.

ويضيف السيسي أن أسعار العمرة لمن لم يؤدها مسبقا تبدأ من 12 ألف جنيه (680 دولارا) هذا العام، إذ زادت من 20 إلى 30 بالمائة جراء رسوم وضرائب وكذلك أسعار تذاكر الطيران.

ويتابع: "لن يكون أمام المعتمر فرصا سهلة متاحة لأداء العمرة، خاصة بعد تطبيق الرسوم سواء المصرية والسعودية، وأعداد المعتمرين أصبحت تنخفض كل عام عن سابقه".

وبلغ عدد المصريين الذين أدوا مناسك العمرة نحو 1.3 مليون معتمر في 2016، مقابل 600 ألف معتمر العام الماضي، فيما قلصتها وزارة السياحة المصرية لـ 500 ألف هذا العام.

ويلفت إلى أنه توجد أكثر من 2000 شركة سياحة في مصر تعاقدت منها 300 فقط هذا العام مع الجانب السعودي، تمهيدا لبدء العمل في موسم العمرة.

وبلغ حجم إنفاق المصريين على رحلات الحج والعمرة نحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2015/ 2016، بحسب بيانات وزارة السياحة المصرية.

وأعلنت السعودية، عن انطلاق موسم العمرة لعام 1439 هـ في غرة شهر صفر، وتنتهي في 18 شوال المقبل (مطلع يوليو/تموز 2018).