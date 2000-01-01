أصدرت محكمة ألمانية، أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و10 سنوات، بحق 8 أعضاء من "جماعة فريتال" اليمينية المتطرفة؛ إثر إدانتهم بارتكاب اعتداءات ضد لاجئين.

وصدرت الأحكام من قبل المحكمة العليا في دريسدن، بحق 8 أشخاص من أعضاء الجماعة، بينهم سيدة، جميعهم معتقلون منذ العام 2015.

وأُدين المتهمون بـ"تشكيل جماعة إرهابية، والشروع في القتل والمساعدة عليه، وتنفيذ هجمات على مراكز إيواء اللاجئين".

قرار المحكمة أشار إلى أن المتهمين شنوا في العام 2015، هجومًا بخمس قنابل ضد مخيمات للاجئين، ومعارضين لهم من الخصوم السياسيين.

وأوضحت مذكرة الادعاء العام أن المتهمين كانوا يرغبون في خلق أجواء عامة من القمع والخوف، وهدفهم من ذلك ترهيب الأجانب، وملاحقتهم، مشيرة أن تلك الأعمال لم تسفر عن حدوث إصابات بالغة، أو وقوع قتلى.