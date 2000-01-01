أقامت ستورمي دانيالز، وهي ممثلة إباحية أمريكية، دعوى قضائية تطلب فيها إعلان بطلان اتفاق لحفظ السرية أبرمته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب (71 عامًا)، الذي يُعتقد أنه أقام معها علاقة جنسية، عام 2006.

وكشفت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، عن وثائق قضائية تفيد بأن دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كيلفورد، أقامت، دعوى قضائية في محكمة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا (جنوب غرب).

وذكرت الشبكة الأمريكية أن دانيالز ترغب في الاستفادة من "ثغرة قانونية" تقضي ببطلان اتفاق حفظ السرية، الذي أبرمته مع ترامب، وتقاضت بموجبه 130 ألف دولار.

وتم توقيع الاتفاق، وفق الوثائق، في 28 أكتوبر 2016، أي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ترامب، على حساب هيلاري كلينتون.

وقالت دانيالز في الدعوى إن الاتفاق باطل، لأن الطرف الثاني، وهو ترامب، لم يوقعه بنفسه، بل وقعه نيابة عنه محاميه مايكل كوهين.