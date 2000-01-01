أعرب رئيس الوزراء النمساوي، سيباستيان كورتس، عن استيائه من تصريحات أدلى بها وزير الدولة المجري، يانوس لازار، قال فيها إن المهاجرين والأجانب "جعلوا من فيينا مكانًا سيئًا".

استياء رئيس الوزراء النمساوي ورد في بيان صادر عنه، أشار فيه إلى أنه لم تكن لديه أية معلومات بشأن تصريحات الوزير المجري بحق فيينا والمهاجرين.

وشدد كورتس في بيانه على أهمية تبني الاحترام المتبادل في العلاقات الثنائية بين النمسا والمجر.

في السياق ذاته اتهم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية في النمسا، الوزير المجري باستغلال مسألة فيينا كورقة في الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها في المجر خلال شهر أبريل المقبل.

وكان الوزير المجري قد نشر في وقت سابق مقطع فيديو على موقع "فيسبوك"، وزعم فيه أن الهجرة جلبت "القذارة" إلى فيينا.

ويظهر لازار في مقطع الفيديو، وهو يمشي في شوارع العاصمة النمساوية قائلا إن ملامح المدينة تغيرت للأسواء بسبب المهاجرين والأجانب، على حد تعبيره.