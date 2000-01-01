طالبت منظمتان أمميتان بـ"إجراءات أقوى لحماية وتمكين اللاجئات السوريات".

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، الخميس، عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هنرييتا فور.

وقال غراندي، في البيان ، إن مجموعة من اللاجئات بمخيّمات في مدينة بعلبك، شرقي لبنان، تدرّبت على حماية الطفل وقضايا العنف الجنسي، بإشراف أممي.

وأوضح أن هذه المجموعة (لم يوضح عددها) "تعمل الآن مع اللاجئات الأخريات على رفع مستوى الوعي وإحداث تغيير في مجتمعاتهن".

وقال غراندي "تمثّل النساء والفتيات مأساة سوريا والأمل في مستقبلها على حد سواء".

من جهتها, شددت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، هنرييتا فور، على "ضرورة إنهاء إراقة الدماء والسماح للموظفين الإنسانيين بالوصول الدائم للاستجابة للحجم الهائل من المعاناة والاحتياجات الإنسانية على الأرض".