انتقدت جماعات إسلامية ونشطاء في إندونيسيا جامعة حكومية بعد منعها الطالبات من ارتداء النقاب.

وقالت الجامعة الإسلامية الحكومية في مدينة يوجياكرتا بجزيرة جاوة: إن لديها 41 طالبة يرتدين النقاب وستعرض عليهن جلسات للمشورة وستطلب منهن في النهاية التخلي عن النقاب إذا أردن مواصلة الدراسة, على حد قولها.

وقالت جبهة المدافعين عن الإسلام، في بيان إن هذه السياسة ليست منطقية وتتعارض مع جهود الدولة للحفاظ على التنوع.

وقال رئيس الجامعة يوديان وحيودي: "إن التطرف يقوض التعليم", على حد وصفه, وزعم أن" النقاب مثال على التشدد".