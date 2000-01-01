قالت الشرطة في سريلانكا يوم الخميس, إنها اعتقلت 10 أشخاص بينهم شخص يشتبه بأنه قائد جماعة بوذية مسؤولة عن موجة هجمات على المسلمين في منطقة بوسط البلاد هذا الأسبوع.

وتشهد منطقة كاندي اشتباكات طائفية منذ يوم الأحد إثر هجمات شنها قوميون من الأغلبية السنهالية البوذية على الأقلية المسلمة. وقتل شخصان على الأقل.

وفرض الرئيس مايثريبالا سيريسينا حالة الطوارئ في كاندي يوم الأربعاء لكن سكانا قالوا :إن حشودا واصلت شن المزيد من الهجمات التي استهدفت مساجد ومتاجر تابعة للمسلمين خلال الليل.

وقال روان جاناسيكارا المتحدث باسم الشرطة: إن كل المعتقلين ينتمون لجماعة بوذية متشددة. وأضاف أن الجماعة نشرت تسجيلات فيديو تتضمن عبارات تحض على الكراهية ضد المسلمين.