تجددت في العاصمة اليمنية صنعاء، الاحتجاجات الشعبية، ضد المتمردين الحوثيين، على خلفية استمرارهم في إخفاء الغاز المنزلي للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكر سكان محليون أن عشرات المواطنين قطعوا عددا من الشوارع في العاصمة صنعاء، احتجاجا على استمرار أزمة الغاز المنزلي، ومنعوا حركات المركبات، رغم الانتشار الكثيف وغير المسبوق للمسلحين الحوثيين، وسط تخوفات من انتفاضة شعبية ضدهم.

واتسعت حركة الاحتجاجات لتشمل عدة أحياء في العاصمة صنعاء، بينها الصافية وشارع التوفيق، وشارع مأرب وحي القاع وبستان السلطان، حيث تم قطع الشوارع الرئيسية، وأخفق المسلحون الحوثيون في تفريق الاحتجاجات.

وأفاد مواطنون في حي القاع وبستان السلطان بأن رفضهم فتح الشوارع رغم تهديدات الحوثيين، دفع الميليشيات إلى توفير مقطورتي غاز، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد أن هذه الأزمة مفتعلة والهدف منها رفع الأسعار، وإجبار المواطنين على شرائها من السوق السوداء.

وقمعت الميليشيات بالقوة احتجاجات شارع مأرب واختطفت عدداً من المواطنين. وأكد سكان العاصمة أن الغاز المنزلي متوفر فقط في وسائل إعلام الحوثيين، أو سوقهم السوداء.