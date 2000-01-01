أقرّ أندريه بوغنبورغ، رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" (يمين متطرف) في ولاية ساكسونيا (جنوب شرق)، بـ"ارتكاب خطأ"، على خلفية تصريحاته المسيئة للجالية التركية بألمانيا.

وفي 14 فبراير الماضي، وجه بوغنبورغ تصريحات عنصرية للجالية التركية في ألمانيا حيث وصف في اجتماع للحزب بالولاية، الجالية التركية بـ"تجار الكمون" و"رعاة الإبل".

ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة، عن بوغنبورغ قوله، على هامش اجتماع للحزب عقد، اليوم، في الولاية: "لقد أخطأت بالفعل في هذه المناسبة".

وتابع بوغنبورغ: "لم أحسن تقدير تبعات خطابي أو ردود الأفعال عليه"، مضيفا: "لابد أن أتحمّل نتيجة ذلك".

وأردف: "لهذا السبب، قررت الاستقالة من رئاسة الحزب في ولاية ساكسونيا، في 31 من الشهر الجاري".

ولفت إلى أنه "سيتم انتخاب رئيس جديد للحزب في 27 من الشهر الحالي".