كشفت محكمة دولية في لاهاي عن وجود أدلة جديدة، تثبت تورط أربعة متهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، مؤكدة ضلوع عناصر من ميليشيا "حزب الله" في الحادث.

وأعلنت المحكمة، أن التفجير الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، كان "عملاً إرهابيّاً".

وأكدت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري، امتلاك أدلة لاستكمال القضية، وملاحقة 4 هاربين متهمين من "حزب الله".

وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمها الادعاء “يمكن” أن تؤدي إلى إدانة أربعة مشتبه بهم؛ وهذا يعني أن محامي الأربعة الذين ما زالوا مطلقي السراح، عليهم تقديم دفاعاتهم.