كشف مقطع فيديو، تم بثه على موقع “تويتر”، مشاهد من داخل مسجد “قرطبة” في الأندلس، والذي كان يعد ثاني أكبر جامع في العالم بعد المسجد الحرام؛ إذ تحول حالياً إلى كنيسة.

وقال موثق الفيديو: “إن جامع قرطبة كان أحد منارات العلم في العالم الإسلامي، وكان يضم 27 مدرسة ويرتاده يومياً أكثر من 4 آلاف عالم وطالب عِلم”.

ومسجد قرطبة بناه المسلمون عندما فتحوا الأندلس في القرن الثامن الميلادي، إلا أن الاحتلال بقيادة الملك فرديناند الثالث، ملك مملكة ليون وقشتالة، حوّلها إلى كنيسة بعد سقوط الأندلس في أيديهم.