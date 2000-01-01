استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، بنيران جيش الصهيوني، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية التي شهدت مواجهات عديدة في إطار جمعة الغضب الـ 14 تنديدًا بالقرار الأمريكي اعتبار القدس "عاصمة لإسرائيل".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها: إن شابا فلسطينيا استشهد متأثر بإصابته بالرصاص الحي، في منطقة الصدر، بمدينة الخليل.

من جانبه، أعلن مدير عام مستشفى الخليل الحكومي محمد وليد زلوم عصر اليوم أن الشاب محمد زين الجعبري (٢٤ عاما) استشهد متأثرا بإصابته الخطرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال في الصدر.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات الشبان وقوة 'إسرائيلية'، في حي "باب الزاوية"وسط الخليل، استخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانب، اندلعت مواجهات في قرية المزرعة الغربية والمدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأدى المئات من المواطنين صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في قرية المزرعة الغربية (القبلية)، سبقها قيام الاحتلال بتعزيزات من الجنود في الجبال الغربية والشمالية قبل صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت وابلًا من القنابل الغازية والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز في بطنه.

ويحاول الاحتلال مصادرة ما يزيد على ألفي دونم من الأراضي الزراعية والأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية من أراضي القرية وقرى أم صفا وجيبيا وكوبر.

كما اندلعت مواجهات على المدخل الشمالي للبيرة بعد توجه عشرات الشبان إلى المكان وقاوموا بإغلاق الطريق ورشق قوات الاحتلال بالحجارة، بعد أن دفع بتعزيزات على التلال المقامة عليها مستوطنة "بيت ايل".

ودارت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين تقدموا باتجاه المدخل وأطلقوا القنابل الغازية بكثافة على الشبان واستهدفوا الصحفيين وطواقم الدفاع المدني بالقنابل الصوتية والغازية.

وأصيب خلال المواجهات شابان بالرصاص المطاطي، كما حاول الاحتلال اعتقال شبان خلال المواجهات.

وفي ذات السياق أصيب عدد من المواطنين إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية بمدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأصيب أربعة شبان خلال مواجهات وقعت عصر الجمعة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالقدم خلال تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة اللبن الشرقية.

كما وقعت مواجهات في بلدة عينابوس بعد أن هاجم مستوطنون منازل المواطنين، حيث تصدى لهم الأهالي، ووصلت قوات الاحتلال وشرعت بإطلاق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز، مما أدى لإصابة شابين بالرصاص.

وأفادت وزارة الصحة بأن إصابة متوسطة بالرصاص الحي في البطن وأخرى متوسطة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في العين، وصلتا إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، كما وصلت إصابتان بالرصاص الحي في الفخذ إلى مستشفى سلفيت الحكومي.