أعلن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض سيف، استقالته من منصبه، بشكل مفاجئ.

وفي رسالة وجهها إلى الهيئة العامة للائتلاف السوري، أوضح رياض سيف أن سبب استقالته "سوء وضعه الصحي".

وقال سيف: "ساء وضعي الصحي في الفترة الأخيرة، ولم أعد قادرا على القيام بواجباتي في رئاسة الائتلاف".

ووجه حديثه للهيئة العامة للائتلاف معبرا عن أمله بأن "تتوفقوا باختيار رئيس جديد".

من جانبه، أكد مسؤول الدائرة الإعلامية في الائتلاف، أحمد رمضان، عبر حسابه على "تويتر" أن "سيف غلبه المرض، فقرر أن يتنحى عن رئاسة الائتلاف الوطني.

وعلق كذلك رئيس الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، عبر "تويتر"، قائلا: "حضورك يعني لنا الكثير، واثقون أن استقالتك من رئاسة الائتلاف لن تجعلك تغيب عن ساحة العمل الوطني لتحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والعدالة والكرامة، التي طالما سعيت وناضلت من أجل تحقيقها ودفعت ثمنا غاليا في سبيلها".

هذا، وأعلن رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني "أحمد رمضان" اليوم الجمعة أن الائتلاف كلف "عبدالرحمن مصطفى" القيام بمهام الرئيس خلفاً لـ"رياض سيف" الذي تنحى لأسباب صحية، وذلك إلى حين موعد الانتخابات العامة في مايو 2018.