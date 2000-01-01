أقدم مستوطنون صهاينة اليوم الجمعة على نصب خيام في ساحة الحرم الإبراهيمي في الخليل في جنوب الضفة الغربية.

وقد نددت حكومة الوفاق الفلسطينية بهذا الإجراء، وقال المتحدث باسمها يوسف المحمود في بيان إن نصب الخيام “إعادة احتلال وإضافة احتلال آخر تحت حماية الحكومة الإسرائيلية”.

وحذر المحمود من خطورة استمرار المساس بالمقدسات الفلسطينية من خلال اقتحامات المستوطنين ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه وإلى الحرم الإبراهيمي ومنع رفع الآذان فيه.

وأكد أن ذلك “يشكل مساسا سافرا بالشعائر الدينية بما يمثل اعتداء على المعتقدات وعلى القانون الدولي والإنساني وتجاوزا لكافة اتفاقات وتفاهمات البشرية جمعاء على احترام معتقدات بعضهم البعض”.

وطالب مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات العالمية برفض وإدانة “اعتداءات إسرائيل والمساس بالمقدسات في فلسطين وتنفيذ القوانين الخاصة بوقف ومنع الاعتداء على المقدسات”.