اقتحم محتجون مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، احتجاجا على اعتقال الزعيم الديني الشيعي، حسين الشيرازي، الذي اعتقلته السلطات الإيرانية قبل أيام.

واعتقل الشيرازي بسبب محاضرة دينية قيل إنه هاجم فيها ولاية الفقيه، وتحدث عن الظالمين وحكمهم الجائر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” (حكومية)، أن المهاجمين دخلوا مبنى السفارة، ورفعوا علمهم على شرفة المبنى، دون أي رد فعل من جانب شرطة لندن.

وأضافت الوكالة، أن الهجوم انتهى بتوقيف المهاجمين (لم تحدد عددهم)، وأن وزارة الخارجية الإيرانية أعربت عن إدانتها لهذا الهجوم.

وأبلغ مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية، عباس عراقجي، السفير البريطاني لدى طهران، استنكار بلاده الشديد للاعتداء على السفارة.

و”الشيرازية”؛ طائفة شيعية تنسب إلى رجل من آل الشيرازي الفارسي، ويعرف عنه توريث مرجعيته لأبنائه، بدلا من المتعارف عليه عند الشيعة، وهو استيفاء شروط معينة لنيل درجة المرجعية، ليس من بينها التوريث.