أتمت وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) اليوم السبت، أعمال ترميم مسجد "السلام" في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وذكرت الوكالة في بيانها، الانتهاء من ترميم القسم الخارجي من المسجد، ومكان الوضوء ومطعم المسجد، بالإضافة إلى تغيير سقفه.

وأشار البيان إلى أنّ أعمال الترميم تمت بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء الزيارة التي أجراها لتشيلي عام 2016.

وعقب الانتهاء من أعمال الترميم، نظم حفل بالمناسبة، شارك فيه السفير التركي، كولين دينش، ومنسق وكالة تيكا، رحمن نوردون، ورئيس الجمعية الإسلامية في تشيلي كمال صوفان، وأبناء الجالية الإسلامية.