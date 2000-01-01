كشف مسؤولون أمريكيون، صباح اليوم السبت، أن أزمة احتجاز الرهائن في دار لرعاية قدامى المحاربين بولاية كاليفورنيا انتهت بمقتل أربعة أشخاص بينهم المسلح محتجز الرهائن.

وأشار المسؤولين إلى أن الشرطة عثرت على جثث 3 نساء من موظفي منظمة خيرية تقدم خدمات رعاية صحية للدار، إلى جانب جثة المسلح نفسه.

ولم تكشف السلطات عن ملابسات مقتل الأشخاص الأربعة ، واكتفت بالإشارة إلى العثور على جثثهم داخل الدار.

وفي وقت سابق من ليل الجمعة/السبت، اقتحم مسلح الدار واحتجز الرهائن الثلاث.

وقالت الشرطة إن المسلح كان يرتدي درعا واقيا من الرصاص ويحمل سلاحا آليا.

ولم تكشف السلطات عن هويات القتلى وكذلك الدافع وراء الهجوم، غير أنها أفادت بأن تحقيقا يجري في هذا الشأن.