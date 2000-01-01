قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن موقع اللغة العربية لم يتعزز بالشكل الكافي في بلاده، على الرغم من الاهتمام الكبير بها على المستوى الدستوري.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الوطني الخامس للغة العربية، بالعاصمة الرباط، الذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (غير حكومي).

ودعا "العثماني"، إلى توحيد جهود جميع مكونات المجتمع لمنح اللغة العربية المكانة التي تستحقها.

وأضاف أن العربية كان لها الفضل في نقل العديد من المعارف والعلوم من العالم الإسلامي إلى غرب أوروبا.

وشدد العثماني، على أنها "لن تعجز اليوم عن استيعاب كل العلوم". وأضاف أن اللغة العربية "لا خوف عليها عالميًا".

ولفت رئيس الحكومة المغربي، إلى أن العربية تمتلك أسباب القوة للبقاء والانتشار.

من جهته، اعتبر "فؤاد بوعلي"، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، في كلمة له خلال المناسبة ذاتها، أن "أساس التنمية لا يتم إلا باللغة الوطنية".

وأضاف بوعلي، أن "تحييد اللغة عن النقاش التنموي الدائر بالبلاد، لا يمكن أن يكون إلا اجترارًا للفشل، وتكرارًا له".

وتابع: "لا يحق لأحد أن يفرض على أبناء الوطن لغة المستعمر (في إشارة إلى الفرنسية)".