أحيلت ضابطة لبنانية كبيرة بقوات الأمن الداخلي، إلى القضاء العسكري، بتهمة تلفيق اتهامات بالتجسس بحق ممثل يدعى زياد عيتاني، المعتقل منذ نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك عقب التحقيق مع المقدّم سوزان الحاج، رئيسة مكتب الجرائم الإلكترونية سابقاً، استناداً إلى عدد من المواد القانونية، ومن ضمنها المادة 403 من قانون العقوبات.

وتواجه الحاج اتهاما بـ "تلفيق" اتهامات للممثل زياد عيتاني (43 عاماً)، في قضية اصطلح الإعلام اللبناني على وصفها بـ "فضيحة قرصنة" لحساب الممثل، الموقوف منذ أشهر، بتهمة "التخابر مع إسرائيل"، ولم يخل سبيله حتى الساعة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "القاضي هاني الحجار، ادّعى على الحاج، بموجب عدد من المواد، بينها المادة 403 من قانون العقوبات، وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا".

وأضافت الوكالة "بناءَ على المعطيات الواردة في الملف، ادّعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية، وكل من يظهره التحقيق، لقيامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل".