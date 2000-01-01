أفادت مصادر مطلعة بأن فصائل من المعارضة السورية، في محافظتي درعا والقنيطرة، جنوبي سوريا، تتجهز لعمل عسكري كبير ضد قوات الأسد، والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة.

ورجحت المصادر، أن تستهدف العملية مواقع الميليشات التابعة لإيران في القنيطرة وشمالي درعا، مع احتمال أن تمتد إلى منطقة البادية.

ويتركز وجود مواقع الميليشيات التابعة لإيران في مثلث التقاء ريف درعا الشمالي وريف دمشق الجنوبي الغربي وريف القنيطرة الشمالي.

وتضم المنطقة المشار إليها بلدات منها "تل ماكر" و"تل العدس" و"كناكر"، ويطلق السكان المحليون عليها اسم "مثلث الموت".

كما توجد مواقع لتلك الميليشيات في مدينتي "ازرع" و"الصنمين"، شمالي درعا، فيما يتمركز عناصر لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقتي "البعث" و"خان أرنبة"، بمدينة القنيطرة مركز المحافظة.