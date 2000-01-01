نشرت طالبة بجامعة "نوتنغهام ترنت" البريطانية مقطعا مصورا على الإنترنت لشبان يرددون عبارات عنصرية، منها "نحن نكره السود".

وأوضحت شبكة "BBC" البريطانية أن الفيديو، تم التقاطه، مساء الاثنين، حين كانت الطالبة روفارو تشيسانغو متوارية في غرفتها، فيما يردد الطلاب في الخارج عبارات عنصرية.

وقالت "تشيسانغو"، التي توارت عن الأنظار داخل الغرفة "لا يمكنني أن أصف لكم شعوري بعد سماع تلك العبارات.. لا أتصور أن هذه الأمور تحدث في عام 2018".

وذكرت الطالبة أنها الفتاة "السوداء" الوحيدة التي تدرس في تلك الجامعة، وتعتقد أنها مستهدفة.

وأعربت الفتاة عن شكرها العميق لرسائل التأييد التي وصلتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها، اعتقلت الشرطة طالبين، يبلغان من العمر 18 عاما، على خلفية الحادث، وهما رهن الاحتجاز حالياً.