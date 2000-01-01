اتهمت الحكومة اليمنية المتمردين بوضع "العراقيل والعوائق أمام عمل منظمات الأمم المتحدة الإغاثية في اليمن"، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن إعاقة العمل الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

واستنكرت إقدام الحوثيين على اختطاف اثنين من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى اختطاف موظف ثالث أواخر الشهر الماضي، بحسب ما ذكر وزير الإدارة المحلية اليمني ورئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح.

ودعا البيان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، مارك لوكوك، "بسرعة التدخل للإفراج عن الموظفين الأممين وإنهاء معاناتهم، وتحميل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية".

وكانت رسالة وجهتها جهات أممية في صنعاء إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، أندرو غيلمور، أبلغته بواقعة خطف الحوثيين موظفين اثنين تابعين للأمم المتحدة.