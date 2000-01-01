تقوم ميليشيا الحوثي بترك قتلاها بعد المعارك، ولا تدفنها، وعوضاً عن ذلك تقوم بتفخيخها، حتى عندما يأتي قوات الجيش اليمني لسحبها ودفنها، تنفجر فيهم.

وأظهر تقرير تلفزيوني” أن الميليشيات تعمد أيضاً إلى سكب الأسيد (الحمض) الحارق على جثامين شهداء الشرعية، أو تحرقها تماماً، بحسب ما ذكره أحد قادة مقاتلي الشرعية".

وأضاف أنه، على العكس من ذلك، يرفض جنود الشرعية ترك الجثامين، سواء للحوثيين، أو شهداء الشرعية، حيث يقومون بدفنهم، بعد التأكد من خلو جثامينهم من المتفجرات الحوثية.