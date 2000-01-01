عاد الراهب البوذي ويراثو، المعروف بعدائه الشديد والتحريض الدائم ضد مسلمي أراكان، للخطابة مجددا في ميانمار، بعد عام من منعه؛ حيث حاول الدفاع عن نفسه.

وويراثو هو الأشهر من بين الرهبان القوميين المتشددين في ميانمار الذين ظهروا كقوة سياسية مع بدء انتقال البلاد من الحكم العسكري الكامل في عام 2011.

ويشتهر ويراثو بتعصبه ضد الإسلام، ويعتبر الزعيم الروحي للحركة المناهضة للمسلمين في ميانمار، ويشتهر بخطبه المعادية للمسلمين، ووصفه لهم بـ «العدو» واعتبرته مجلة «تايم» الأميركية أنه "وجه الإرهاب البوذي".

ويعتبر ويراثو من قادة حملة التحريض البوذية المتطرفة ضد الأقلية المسلمة في ميانمار، والتي تسببت في العامين 2012 و2013، في عمليات قتل واسعة فيهم وتهجيرهم من موطنهم، ووضعهم في معسكرات ومخيمات محاصرة بحواجز نصبتها الحكومة التي تقودها الأغلبية البوذية.

وفي سياق محاولته الدفاع عن نفسه، قال ويراثو يوم السبت خلال احتفال بعودته للخطابة في مدينة يانجون كبرى مدن ميانمار: إن أراكان عانت من "إرهاب (مواطنين) من بنجلادش"، على حد ادعائه، رافضًا اتهامات بأنه أثار الصراع هناك.

وسافر ويراثو مرتين على الأقل إلى الجزء الشمالي من ولاية أراكان، رغم أن أكبر سلطة دينية في ميانمار أصدرت في مارس 2017 أمرا بمنعه من الخطابة لمدة عام.

ورد ويراثو على أمر منعه بنشر صور له على الإنترنت وعلى فمه شريط لاصق وبمواصلة نشره للقطات مصورة وتعليقات عبر الإنترنت. لكن صفحته على فيسبوك تعذر الوصول إليها خلال الشهور الماضية.

وردا على سؤال بهذا الشأن قال متحدث باسم فيسبوك في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الشركة تعلق وأحيانا تغلق حساب أي شخص "يواصل نشر محتوى يدعو للكراهية".