تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، من تحرير جبل "صوران" الاستراتيجي بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، بعد معارك خاضتها مع مليشيات الحوثي الانقلابية سقط خلالها قتلى من المليشيات.

وقال مسعد الصلاحي، المدير العام لمديرية ناطع في محافظة البيضاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن مواجهات اندلعت اليوم بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي الحوثي من جهة أخرى، على مشارف مديرية الملاجم المحاذية لناطع، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من الحوثيين.

وأضاف أن "المواجهات انتهت بالسيطرة على جبل صوران، الذي يشرف على منطقة فضحة بمديرية الملاجم، دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش الوطني والمقاومة".

ولفت الصلاحي إلى أن "طيران التحالف شنَّ غارتين جويتين دمرتا عربتين عسكريتين للحوثيين على مشارف مديرية الملاجم، مشيرا إلى احتراق العربتين ومقتل من كانوا على متنها، جراء القصف الجوي".

وأضاف الصلاحي أن العربتين كانتا تحملان أيضًا أسلحة للحوثيين، كتعزيزات عسكرية في الجبهة.

وأوضح الصلاحي أن "قوات الجيش والمقاومة تحاول الآن التقدم والسيطرة على أولى مناطق مديرية الملاجم، وتحرير معسكر "فضحة" الاستراتيجي في المديرية، والذي يعتبر من أهم معاقل الحوثيين، في المحافظة".

وكانت قوات الجيش الوطني اليمني، قد أطلقت في ديسمبر الماضي ، عملية عسكرية من أجل تحرير محافظة البيضاء من الحوثيين، بإسناد من التحالف العربي، وتمكنت حتى الآن من السيطرة على مديريتي نعمان وناطع.