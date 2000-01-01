نصب أعضاء من حركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب"، المعروفة اختصارًا بـ(بيغيدا)، المعادية للإسلام والمهاجرين، 23 صليبا في أرض مخصصة لبناء مسجد في مقاطعة "أوفرآيسل" شرقي هولندا.

واستنادًا إلى مقطع فيديو نشرته الحركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نصب أعضاء الحركة الصلبان المذكورة بحيث تبدو الأرض المخصصة لبناء مسجد، والواقعة في مدينة "أنسخديه"، وكأنها مقبرة مسيحية.

وكتب أعضاء الحركة أسماء ضحايا "الهجمات الإرهابية" التي ضربت لندن وبرشلونة وباريس وبروكسل (على مدار عامين) فوق الصلبان.

وعلقت الحركة على الفيديو قائلة: "الإسلام يعني الكراهية والإرهاب؛ لذلك قمنا بعمل اليوم في أرض سينشأ عليها بيت كراهية بمدينة أنسخديه، وسنفعل كل شيء لمنع ذلك (بناء المسجد)"، حسب زعمها.

جدير بالذكر أن حركة "بيغيدا" بدأت مظاهراتها المناهضة للإسلام والمهاجرين الأجانب في ألمانيا، في 20 أكتوبر 2014، لتشهد عقب ذلك انتشارًا في العديد من البلدان الأوروبية ومنها هولندا.