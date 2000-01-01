أعلن الجيش اليمني، السبت، تحرير مواقع جديدة في مديرية "نهم" شرقي صنعاء، بعد معارك أسفرت عن مقتل 16 مسلحا حوثيا.

وأضاف المركز الإعلامي للقوات المسلحة (تابع للجيش)، في بيان ، إن "قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب (تلال) المطلة على الخط الترابي القادم من الجوف، باتجاه مديرية نهم".

وأشار المصدر إلى أن "16 عنصرا من المليشيات الانقلابية (الحوثيين)، بينهم قيادي ميداني، لقوا مصرعهم جميعا شمالي مديرية نهم".

وحسب البيان، تكمن أهمية تحرير المواقع الجديدة، في أنها "تقطع خط إمداد المليشيات الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة، والطريق أمام محاولات المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش".