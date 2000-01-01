أعلنت شرطة "مانشستر" البريطانية " GMP"، مقتل بريطاني مسلم من أصول باكستانية إثر تعرضه للطعن في مدينة "أولدهام".

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن نيكي بورتر، مسؤول بالشرطة قوله إن "نبيل حسن، وهو في العشرينيات من عمره توفي بالمستشفى متأثرا بإصابات لحقت به جراء تعرضه لعدة طعنات".

وأضاف " نقدم أحر تعازينا إلى عائلة الضحية، انفطر قلبي لدى إبلاغ أهله بهذا الخبر الحزين".

وتابع "نأمل أن تقودنا التحقيقات إلى المزيد من التفاصيل للكشف عن ملابسات الحادث الأليم".

كما طالب "بورتر" السكان المحليين بالتعاون مع الشرطة وتقديم أية معلومات يظنون أنها مرتبطة بالحادث.

وأشارت شرطة مانشستر إلى أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في بارتكابهم هذه الجريمة.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه اللهجة العدائية ضد المسلمين في بريطانيا بشكل غير مسبوق.