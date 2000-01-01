أفادت وسائل إعلام أفغانية بتعرض قافلة عسكرية لقوات أجنبية، اليوم الأحد، في ولاية قندهار جنوبي البلاد لهجوم .

وذكرت قناة "طلوع نيوز" المحلية أن التقارير الأولية تشير إلى أن القوات المستهدفة تابعة للوحدة المسؤولة عن الأمن في مطار قندهار.

وأضافت نقلا عن مسؤولين أن المعلومات الأولية تشير لإصابة اثنين بجروح، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها قالت وكالة الأنباء "خاما برس" المحلية(رسمية) إن انفجارًا سُمع في قندهار، وهناك تقارير تتحدث عن استهداف قافلة عسكرية تقل قوات أجنبية.

وأوضحت أن الهجوم وقع قرب مطار الولاية في مقاطعة دامان.