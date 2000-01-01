قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة اليوم، الأحد، إن أكثر من 700 ألف عراقي من النازحين والعائدين الى مناطقهم بحاجة الى إغاثة عاجلة.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم إن "عدد العراقيين الذين لا يزالون نازحين في الوقت الحالي يزيد عن 2.3 مليون شخص.." .

وأكد التقرير أن"هناك احتياجات عاجلة لأكثر من 700 ألف من النازحين العائدين الى مناطقهم في جميع أنحاء البلاد، إضافة الى الذين ما زالوا في المخيمات".

وبيّن التقرير أن "من بين الـ2.3 مليون نازح، يعيش أكثر من 631 ألف شخص في المخيمات، وحوالي 260 ألف شخص يعيشون في المستوطنات غير الرسمية والمباني غير المكتملة".

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق جيرارد وايت، بحسب التقرير، إن "التمويل المطلوب هو ضروري لاستمرار توفير المساعدات الإنسانية للنازحين ودعم العائدين لاستعادة البنى التحتية المجتمعية والصحية والإسكانية حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم".

ويوجد أغلب النازحين في مخيمات موجودة داخل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وكانوا قد نزحوا من الموصل ذات الغالبية السنية.