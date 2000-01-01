قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق كبير اتساع ظاهرة العنف المنظم ضد المسلمين بأوروبا، خصوصاً أنها بدأت تأخذ منحى خطيراً عبر تحول الجريمة ضد المسلمين إلى جريمة منظمة، تقف خلفها مجموعات وهيئات تغذي الكراهية، وتدفع الأموال لتشجيع ممارسة الجرائم ضد المسلمين بأوروبا.

واعتبر ذلك "تراجعاً مخيفاً، ستكون له آثار كارثية على السلم المجتمعي بأوروبا، إن لم تتخذ الحكومات موقفاً حاسماً وموحداً إزاء هذه الجرائم".

وحذر الأورومتوسطي في بيان صحفي اليوم الأحد، من وقوع جرائم كراهية ضد المسلمين المقيمين في بريطانيا، عقب قيام جهة مجهولة بنشر رسائل تحريضية في مناطق مختلفة من العاصمة البريطانية لندن، تدعو لمعاقبة المسلمين وإلحاق الأذى بهم، مؤكدًا أن مثل هذه الدعوات من شأنها، أن تشجع على ارتكاب المزيد من أعمال العنف ضد المسلمين المقيمين في تلك المناطق.

وقال الأورومتوسطي -يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له- إن الرسائل والتي حملت عنوان "يوم معاقبة المسلمين"، مليئة بالتحريض المباشر ضد المسلمين، حيث تعهدت الجهة القائمة على نشر هذه الرسائل بتقديم جوائز قيّمة لكل شخص يرتكب أي ممارسة عنصرية تستهدف المسلمين، سواء أكانت لفظية أو جسدية.