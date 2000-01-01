عثرت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، على مجموعة جديدة من الألغام البحرية زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية شمالي غرب سواحل ميدي.

وتمكنت الفرق الهندسية المتخصصة بنزع الألغام والمتفجرات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، من تفجير الألغام قبالة ميدي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري، أن الميليشيات تحاول تهديد المجتمع الدولي من خلال زراعة الألغام البحرية وتهديد الملاحة الدولية بهدف الضغط لإيقاف تقدم قوات الجيش والتحالف العربي، لاستعادة آخر منفذ بحري تسيطر عليه الميليشيات في الحديدة غرب اليمن.

يشار إلى أن الفرق الهندسية تمكنت خلال الفترة الماضية من انتزاع مئات الألغام التي زرعتها الميليشيات في المياه الدولية وسواحل ميدي، كما أفشلت عدة محاولات زراعة ألغام بحرية، كان آخرها تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل خمسة خبراء من الميليشيات في تصنيع وزراعة الألغام البحرية وأسر السادس نهاية الأسبوع الماضي.