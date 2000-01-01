ضربت عاصفة برقية إحدى الكنائس في جنوبي رواندا ما أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 140 آخرين بجروح.

وقالت روز موريشانكوانو محافظة الإقليم الغربي في رواندا اليوم الاحد إن مئات من شعب كنيسة ” الادفنتيست السبتية” في بلدة نياروجورو نقلوا بسرعة إلى مستشفيات ومراكز طبية قريبة بعد أن ضربتهم صاعقة البرق خلال حضور قداس بإحدى الكنائس أمس السبت.

وأوضحت المحافظة أن معظم المصابين خرجوا من المستشفيات سريعا بعد تلقى الإسعافات اللازمة لكن 17 مصابا بقوا في المستشفى اليوم الاحد، اثنان منهم إصابتهما بالغة.

وفي حادثة مماثلة يوم الجمعة الماضي، ضرب البرق مجموعة من 18 طالبا، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وفقا لما ذكرته محافظة الإقليم الغربي.