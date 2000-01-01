أعلن رئيس الهلال الأحمر التركي أن كل الركاب الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة التركية الخاصة المملوكة لشركة باساران والتي تحطمت في إيران اليوم الأحد لقوا حتفهم.

وقال كريم كينيك عبر تويتر: إن واحدا على الأقل من الركاب من عائلة رجل الأعمال حسين باساران.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت في وقت سابق أن ابنة باساران وسبعة من أصدقائها كانوا عائدين من حفل في دبي.

وأشارت وكالة دوجان التركية للأنباء إلى أن ابنة باساران كان من المقرر أن تتزوج الشهر المقبل.

وقال مسؤول بوزارة النقل التركية: إن الطائرة كانت تقل أيضا طاقما مؤلفا من ثلاثة أفراد. ولم ترد أي أنباء بشأن مصير أفراد الطاقم.

لكن مسؤولا إيرانيا أفاد بأن عدد ضحايا الطائرة بلغ 11 شخصا ما يشير إلى مقتل طاقم الطائرة أيضا.

وقال قدمالي مرداني، مدير ملف الأزمات في مقاطعة "كيار" الإيرانية بمحافظة "جهار محال وبختياري" (جنوب شرق): إن طائرة تركية كانت قادمة من الإمارات في طريقها إلى تركيا سقطت بالمحافظة المذكورة.

ولفت مرداني إلى 11 شخصا لقوا مصرعهم جراء الحادث، بينهم 3 من أفراد طاقم الطائرة، مضيفا أن فرق الإنقاذ هرعت إلى المنطقة.