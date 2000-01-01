تعرَّض رئيس وزراء باكستان السابق، نواز شريف، لهجوم بالحذاء، عندما كان يريد إلقاء كلمة في مدينة لاهور الباكستانية.

ونشرت وسائل إعلام، اليوم الأحد، 11 مارس 2018، مقطع فيديو أظهر لحظة ارتطام حذاء ألقاه أحد الحضور بكتف شريف، الذي تفاجأ من هذا الهجوم غير المتوقع.

وأظهر الفيديو أيضاً هجومَ عناصر أمن كانوا في القاعة، على الرجل الذي ألقى الحذاء، وانهالوا جميعاً عليه بالضرب، وذكرت وسائل إعلام أن الرجل نُقل إلى المستشفى.

وفي فبراير الماضي، قرَّرت المحكمة العليا في باكستان أن شريف لا يمكنه ترؤس حزب "الرابطة الإسلامية".

وجاء هذا القرار، بعد قرار أيضاً للمحكمة العليا، أقالت فيه شريف قبل انتهاء ولايته الثالثة في رئاسة الوزراء، على خلفية عقارات فاخرة تملكها أسرته، وانتقدت الصحافة الباكستانية أسلوب حياته الباذخ، وممتلكات عائلته في لندن. ووجَّهت أيضاً إلى مريم ابنته، وإلى صهره تهمة الفساد. غير أن الثلاثة ينفون هذه الاتهامات ويعتبرون الأمر 'مؤامرة سياسية' ضدهم.