أعلنت الشرطة النمساوية اليوم الاثنين، أنّ مواطنا قام بمهاجمة أحد حراس السفارة الإيرانية في العاصمة فيينا بسكين، ما دفع الأخير إلى إطلاق النار عليه وقتله.

وأوضح هارلد سوروس الناطق باسم شرطة فيينا في تصريح للصحفيين، أنّ الحادثة وقعت في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد.

وأضاف سوروس أنّ الشخص الذي هاجم مبنى السفارة، هو مواطن نمساوي ويبلغ من العمر 26 عاما وكان يحمل بيده سكيناً.

من جانبه قال متحدث وزارة الدفاع النمساوية ميشيل باوير أنّ الجندي الذي كان يحرس مبنى السفارة استخدم لإيقاف الشخص الغاز المسيل للدموع، واضطر بعدها لاستخدام مسدسه بعد أن رفض التوقف.

وأشار باوير إلى أن الجندي جرح في الحادثة، فيما لم تتمكن السلطات بعد، من معرفة الأسباب التي دفعت الشخص المقتول لمهاجمة مبنى السفارة الإيرانية.