أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها إزاء زيادة نسبة الاعتداءات العنصرية التي تستهدف المساجد في ألمانيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة حول الاعتداء على مسجدين الأول بالعاصمة الألمانية برلين، والثاني بمدينة "لاوفن" بولاية بادن فورتمبيرغ، جنوبي البلاد.

وقالت الخارجية: "نلاحظ بقلق زيادة نسبة الاعتداءات على مساجد تركية من قبل شرائح عنصرية ومعادية للإسلام وأنصار منظمة (بي كا كا) الإرهابية بألمانيا في الآونة الأخيرة".

واعتبرت أن تبني منظمة "بي كا كا" الاعتداء على مسجد بمدينة "لاوفن"، وإصدارها لتصريحات حول الاستمرار بمثل هذا النوع من الأعمال، أظهر مرة أخرى الوجه الحقيقي للمنظمة، مجددة تحذيرها من التساهل مع المنظمة الإرهابية.

ولفتت الخارجية التركية إلى أنها تنتظر من السلطات الألمانية إلقاء القبض على الفاعلين بأقرب وقت ومعاقبتهم، واتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع اعتداءات مماثلة.