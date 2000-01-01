أطلق الجيش الصهيوني، مساء أمس الأحد، مناورات عسكرية ضخمة بهدف التدريب على حرب شاملة محتملة تشارك فيها الجبهة الداخلية المعنية بإخلاء المدنيين.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، أن صافرات الإنذار المتعلقة بالمناورات انطلقت في تمام الساعة 19.00 بتوقيت القدس (17.00 تغ).

وأشار البيان إلى أنه سيتم استثناء المستوطنات القريبة من قطاع غزة من المناورات، التي ستستمر أسبوعا كاملا.

وذكر أن المناورات ستشمل تعرض الكيان الصهيوني لكوارث مثل زلزال شديد يضربها ويسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانهيار للمباني.

وأشار بيان الجيش إلى أن التدريب يهدف إلى الحفاظ على جاهزية القوات واستعدادها.

وتتزامن هذه المناورات مع مناورة أخرى بدأها الجيشان الصهيوني والأمريكي قبل أسبوع والتي تحاكى هجومًا شاملا على الكيان الصهيوني من أكثر من جبهة من بينها الحدود الشمالية مع لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة.

وستستمر المناورات بين الجيشين الصهيوني والأمريكي، حتى منتصف مارس الجاري.