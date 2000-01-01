اتهم مسؤول بقناة فضائية فلسطينية، إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بالانحياز للاحتلال الصهيوني عبر استهداف حسابات وصفحات داعمة للقضية الفلسطينية بزعم احتوائها مشاركات تتضمن "موادا عدائية".

وقال مازن أبو عرجه، مدير التسويق في قناة "القدس"، إن إدارة فيسبوك أخذت جانب "إسرائيل"، وتقوم بتقييد جميع المشاركات الداعمة للقضية الفلسطينية حتى وإن كانت لا تضم أي إساءة أو عنف.

وأشار أبو عرجه إلى أن "فيسبوك" أغلق حسابه، بشكل مؤقت لمدة 30 يوما بداية من 7 مارس الجاري، بعد أن نشر فيلم رسوم متحركة قصير عن حياة أحمد نصر جرار، الذي استشهد في جنين، شمالي الضفة الغربية، الشهر الماضي، على يد قوات الاحتلال.

وقال، إن إغلاق حسابه يظهر تحيزا واضحا من فيسبوك إلى جانب "إسرائيل"، وهو ما يتعارض مع مبادئ الموقع نفسه ومع مبدأ حرية التعبير.

ولفت أبو عرجه إلى أنه تلقى عدة تحذيرات من إدارة "فيسبوك" بغلق حسابه عندما كان ينشر مشاركات تتعلق بالقضية الفلسطينية، إلا أنه لم يتلق مثل هذه التحذيرات في حالة المنشورات الخاصة بسوريا أو غيرها من القضايا.

والأسبوع الماضي، نظمت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة، بمشاركة العشرات من الإعلاميين، احتجاجا على إغلاق "فيسبوك" صفحات فلسطينية.