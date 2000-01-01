أعرب عمدة العاصمة البريطانية لندن المسلم عن اعتقاده بأن سن قواعد أكثر صرامة، بما فيها غرامات ضخمة، هو أحد الخيارات المطروحة لإجبار شركات التكنولوجيا على مواجهة خطاب الكراهية بصفة أكثر جدية.

وقال صادق خان " لايمكننا أن نفترض أن شركات التكنولوجيا ستبحث عن حلول من تلقاء نفسها".

وأضاف أنه يجب "الإلحاح على تلك الشركات وتملقها، كي تتحرك".

ومن المقرر أن يعرض خان اليوم أمثلة من رسائل الكراهية التي تلقاها بشكل شخصي عبر الإنترنت.

وقال عمدة لندن إن تلك الرسائل قد تمنع الناس من الانخراط في السياسة، أو الحياة العامة.

وأضاف "إذا كان شخص مثلي يتلقى هذا النوع من الرسائل في بيئة عامة، فلك أن تتخيل كيف شعورك أنت كشاب يعلن عن رأية بحرية وشجاعة".

واستطرد قائلا "ستفكر مرة واثنتين وثلاثة قبل أن تفعل ذلك".